Canile Monte Contessa, Lodi (Azione): “Servono nuovi stalli e un gattile”

Genova. Anche Cristina Lodi, consigliera comunale a Genova per Azione, interviene sulla situazione critica in cui versa il canile Monte Contessa, con 172 cani per 111 box e che recentemente ha lanciato un appello.

“Credo che inadempiente sia il Comune di Genova – dice Lodi – abbiamo fatto tre commissioni consiliari dove è emerso con urgenza la necessità di nuovi stalli e di un gattile. Sono tre anni almeno che porto un documento in approvazione in consiglio comunale dove chiedo un gattile, documento sempre approvato ma mai di fatto finanziato. C’era anche un progetto ma mai finanziato dall’assessore al Bilancio e parliamo di 200/300 mila euro o poco più”.

Lodi aggiunge: “E poi servono stalli urgenti, ma a luglio il progetto dopo molti ritardi pare essere all’attenzione degli uffici ma dovrà essere approvato e realizzato. Quindi di nuovo preoccupazione e incertezze. Credo che in una situazione così il Comune debba procedere in procedura d’urgenza perché è una situazione di crisi anche sanitaria visto che i poveri animali sono costretti a stare in due in uno stallo e gli operatori e volontari non sanno più come fare”.

“Era ipotizzabile che l’estate sarebbe stata una stagione cruciale visto che gli abbandoni aumentano ma nessuna agitazione mi pare abbia pervaso la giunta – conclude la consigliera – scriverò oggi all’assessorato competente per chiedere che tutto quando promesso in commissione venga accelerato perché stanno velocemente peggiorando”.

Infine un appello: “Adottare un cane è un atto di amore, andate ad adottare i cani al canile Monte Contessa, hanno bisogno di questo, e non abbandonateli”.