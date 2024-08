Una raccolta fondi per Tommy, il cane del clochard morto ad agosto: “Ha bisogno di un’operazione salvavita” adottato dopo la morte del

Genova. Una raccolta fondi per aiutare Tommy, un cane che nella vita ha affrontato tante sfide e che oggi si trova a dover lottare contro la malattia.

Il meticcio, oggi compagno di vita di Stefan, uno dei clochard assistiti dalla Croce Gialla Animali nell’ambito del programma “Solidarietà a 4 zampe”, deve infatti affrontare una difficile e costosa operazione di rimozione di un tumore alla vescica. Un nuovo ostacolo nella sua vita dopo la morte del suo amato padrone, avvenuta ad agosto, che ha rischiato di condannarlo al canile a vita.

A raccontare la sua storia è Luigi Sganga, coordinatore del progetto, che ha voluto renderla nota presentandola un po’ come una fiaba: “C’era una volta un magnifico pelosone di nome Tommy, che viveva una vita piena di sfide e avventure. Nonostante le difficoltà – prosegue il racconto – Tommy aveva trovato un umano speciale, un compagno di vita che lo amava incondizionatamente. Insieme, condividevano ogni momento, anche se le loro notti erano trascorse per strada, avvolti dal freddo e dalla solitudine. Ogni sera, l’umano di Tommy lo stringeva a sé, proteggendolo dal gelo e assicurandosi che avesse qualcosa da mangiare prima di pensare a sé stesso. La loro era una relazione profonda, fondata sull’amore e sulla solidarietà. Ma un giorno, il destino decise di mettere alla prova la loro forza. Il compagno di Tommy, purtroppo, si è spento, lasciando il povero pelosone solo e smarrito”.

Dopo la morte del suo compagno Tommy ha rischiato di finire in canile, ma Stefan, un altro clochard, ha deciso di adottarlo. Un’unione che di recente ha subito uno scossone: il cane ha iniziato ad avere problemi di salute che hanno spinto l’uomo a contattare i volontari della Croce Gialla per chiedere aiuto. Tommy è stato quindi portato subito alla Clinica San Giorgio, dove i medici lo hanno sottoposto a esami che hanno evidenziato la presenza di una massa tumorale intorno alla vescica da rimuovere il prima possibile.

La Croce Gialla si è subito attivata, e i volontari hanno fatto tutto il possibile prevedendo le spese per analisi, cure, degenza. Ma, come ha spiegato Sganga su Facebook, “ogni associazione di volontariato ha bisogno di aiuto. Senza il supporto della comunità, hanno problemi a coprire i costi dell’operazione e tutto quanto necessario. Ecco perché chiediamo di unirvi a noi per salvare Tommy. Anche un piccolo contributo può fare una grande differenza. Immagina se ogni persona che segue la nostra pagina (siete oltre 3000) donasse solo 2 euro: insieme potremmo risolvere il caso di Tommy e dargli una nuova vita”.

L’intervento da solo costa 1.200 euro, cui andranno sommate le spese aggiuntive delle cure ospedaliere, i medicinali e i controlli. Da qui l’appello: chiunque volesse contribuire ad aiutare Tommy e Stefan può donare alla Croce Gialla seguendo le indicazioni presenti sulla pagina Facebook.

“Ogni gesto conta. Grazie di cuore a chiunque vorrà unirsi a noi in questa missione d’amore. Facciamo in modo che la storia di Tommy continui a scriversi, perché ogni animale merita una chance”, ha concluso Sganga.