Al volante senza patente, urta una coppia in moto e scappa: 55enne denunciata

Genova. Una donna di 55 anni di Campomorone è stata denunciata per avere colpito una moto scaraventando a terra i due passeggeri ed essere scappata, tutto senza patente, ritirata per guida in stato di ebbrezza.

È successo nei giorni scorsi in piazza Marconi. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la donna ha colpito la moto mentre faceva retromarcia. Si è quindi accorta di quanto era accaduto, ma invece di fermarsi a controllare come stessero le due persone in sella, una coppia, è fuggita lasciandoli a terra.

Le due vittime, che non sono rimaste ferite gravemente, hanno riferito l’incidente ai carabinieri, che sono riusciti a risalire all’automobilista e l’hanno denunciata per lesioni stradali aggravate, omissione di soccorso e fuga in caso di incidente con danno alle persone.