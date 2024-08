A Campo Ligure “Gallo in Campo”, il festival della canzone raccontata (nel segno di Don Gallo”

Campo Ligure. “Gallo in Campo” è il nome scelto per l’evento che il Comune di Campo Ligure dedica alla figura e all’opera di Don Andrea Gallo, originario e cittadino onorario di Campo Ligure.

Con questa prima edizione si avvia un appuntamento annuale inserito all’interno del progetto “Campo Ligure, un Borgo in Filigrana” finanziato attraverso il Bando Borghi e che nei prossimi anni intende portare sul palcoscenico del Borgo grandi interpreti della canzone d’autore e importanti testimonianze di vicinanza e amicizia alla figura di Don Andrea Gallo.

Per la prima edizione sono stati scelti i gruppi musicali Flexus e Yo Yo Mundi, nonché la rinomata artista Lella Costa.

Il titolo stesso dell’evento “GALLO in CAMPO – Festival della canzone raccontata” sancisce il rapporto tra Don Gallo, Campo Ligure e scuola dei cantautori ed in particolare la Sua vicinanza a Fabrizio De Andrè. La prima edizione di “Gallo in Campo” si svolgerà Venerdi’ 30 e Sabato 31 agosto con 2 giornate di musica e cultura durante le quali sarà consegnato anche il prezioso premio in filigrana che in questa prima edizione è stato deciso di donare alla Comunità di San Benedetto al Porto fondata da Don Gallo. Si allega invito e programma dell’evento