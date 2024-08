Genova. Nel primo pomeriggio di oggi, un autocarro che trasportava volantini pubblicitari ha incominciato a emettere fumo mentre percorreva l’autostrada A12.

Il principio d’incendio sullo scarrabile è avvenuto poco prima del casello di Lavagna in direzione Genova.

I vigili del fuoco di Chiavari sono accorsi per lo spegnimento e, per ragioni di sicurezza, hanno chiuso il transito veicolare per il tempo necessario alle operazioni.