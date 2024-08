Camion Amiu in avaria blocca la strada per Sant’Ilario: la protesta dei residenti

Genova. Un camion per la raccolta dei rifiuti di Amiu è rimasto fermo a causa di una avaria al motore mentre era in servizio sulle alture di Nervi, precisamente a Sant’Ilario. Il mezzo è rimasto quindi letteralmente in mezzo alla piccola strada, bloccandola completamente.

Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno gestito una situazione non facile, con tutta la parte alta del quartiere rimasta bloccata: vista la situazione, per far ripartire il grosso mezzo, è stato necessario l’intervento dell’officina mobile di Amiu, che in oltre un’ora di lavoro è riuscita a far ripartire il mezzo.

Nel frattempo, sale la protesta dei residenti, già recentemente spettatori di una situazione del genere: “Anche questa volta è rimasto coinvolto un mezzo del Comune, bloccato in un’area senza possibilità di manovra – spiega a Genova24 Andrea Rechichi – Solamente un mese fa abbiamo assistito alla stesa scena, che quella volta riguardava un mezzo di Amt”