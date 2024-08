Mignanego. “Forza Camilla, domani saremo tutti davanti alla tv, tifiamo tutti per te”. C’è grande attesa a Mignanego, piccolo comune dell’entroterra genovese, per la gara di Camilla Moroni, campionessa di arrampicata sportiva, alle Olimpiadi di Parigi. E sulla facciata del municipio compare lo striscione.

Nata 23 anni fa a Genova, Moroni è nel team delle Fiamme Oro e nel suo palmares ci sono già vittorie di un certo peso: nel 2021 ha conquistato l’argento ai Mondiali di Mosca, diventando la prima azzurra della storia a salire su un podio mondiale nel boulder. Il suo allenatore è il papà, Riccardo, e non stupisce visto che l’arrampicata è una passione di famiglia: i genitori la praticano da molti anni, e l’hanno portata sulla prima falesia con loro gà da piccolissima.

Le prime scalate su roccia sono avvenute a Finale Ligure, mentre l’attività indoor in palestra inizia a 12 anni. Il professionismo è arrivato poco dopo, insieme con l’ingresso in Nazionale. Alle Olimpiadi di Parigi Moroni arriva con altri tre alfieri azzurri dell’arrampicata: la squadra italiana è composta da Matteo Zurloni, già qualificato ad agosto 2023 in quanto campione del Mondo della specialità di velocità (Speed), da Moroni e Laura Rogora per la combinata Boulder + Lead e da Beatrice Colli per la Speed.

Mignanego si prepara dunque a fare il tifo per la sua “rappresentante”: potranno guardarla arrampicare e Le Bourget Sport Climbing Venue di Saint-Denis martedì 6 agosto alle 10 (semifinale femminile Boulder) e giovedì 8 agosto alle 10 (semifinale femminile Lead). La finale femminile è in programma sabato 10 agosto dalle 10.15 alle 13.20. Le gare vengono trasmesse su Rai e Discovery+, a pagamento.