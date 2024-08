Caldo, in Liguria non è un’estate “da record” ma le ondate di calore sono sempre più lunghe

Genova. L’estate 2024 probabilmente non passerà alla storia come “una delle più calde” in Liguria. È quello che dicono ad oggi i numeri registrati da Arpal – tenendo presente che mancano ancora due settimane alla fine della stagione meteorologica – mentre siamo in prossimità di un break all’insegna del maltempo che interromperà questa lunga serie di giornate infernali. Tuttavia non c’è dubbio che stiamo vivendo un clima diverso rispetto al passato, come spiegavamo anche di recente con l’aiuto dei nostri esperti di riferimento.

Dati alla mano, considerando il periodo che va dall’inizio di giugno alla metà di agosto, la Liguria nel 2024 registra un’anomalia termica positiva di appena 0,2 gradi. Praticamente un’estate normale, ma pur sempre in base alla normalità degli ultimi vent’anni. “L’estate è iniziata in maniera piuttosto incerta – ricorda Barbara Turato, dirigente responsabile del settore meteo-idrologico di Arpal -. Il mese di giugno e l’inizio di luglio hanno avuto frequenti oscillazioni all’interno della fascia di normalità climatologica, addirittura con momenti in cui le temperature sono scese al di sotto della media. Dopodiché, a partire dalla metà di luglio, le temperature medie hanno iniziato a risalire portandosi ben al di sopra della media, con picchi registrati tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto”.

Il grafico elaborato da Arpal mostra l’andamento termico di quest’estate. La fascia verde è l’intervallo di normalità climatica, la linea nera rappresenta la temperatura media della Liguria registrata giorno per giorno, le linee rosse e blu corrispondono ai valori record delle temperature medie regionali nel periodo climatico di riferimento. Tra giugno e luglio si nota come il termometro sia sceso eccezionalmente in basso, per poi portarsi invece molto in alto a fine luglio e prima di Ferragosto. Insomma, l’avvio in salsa autunnale e il caldo straordinario degli ultimi giorni hanno finito per bilanciarsi a vicenda.

L’anno scorso fu un’estate decisamente più anomala e infatti Genova registrò il suo record assoluto con 38,5 gradi alle 16.30 il 21 agosto 2023. Quest’anno la colonnina di mercurio non è andata oltre i 34,3 gradi dell’11 agosto e anche a livello regionale resta imbattuto il record di Castelnuovo Magra con 42 gradi il 22 agosto 2011: nella stessa località quest’anno si sono toccati i 40,1 gradi.

Quindi tutto bene? Non proprio. “Quello che si nota – prosegue Turato – è un aumento delle ondate di calore, ossia i periodi in cui la temperatura si mantiene per più di cinque giorni al di sopra dei valori massimi mai registrati, il cosiddetto 95esimo percentile, il valore che rappresenta la soglia climatologica estrema per quella zona. Si nota un aumento delle notti più che tropicali, cioè quelle che registrano una minima superiore ai 24 gradi. Basti pensare che quest’estate abbiamo registrato 13 notti consecutive, dato confrontabile con quello che si registrò nel lontano 2003″.

Quest’altro grafico mostra il totale delle notti tropicali (più di 20 gradi) e più che tropicali (più di 24 gradi) dal 1961 ad oggi. È evidente come nel tempo questi episodi siano sempre più frequenti, raggiungendo picchi mai visti in passato nel 2003 e nel 2023. Ancora secondo i dati di Arpal, Genova ha registrato finora 27 giorni consecutivi con disagio fisiologico per caldo o molto caldo, numeri che eguagliano ancora una volta quelli del 2003 e che non trovano riscontri nelle serie storiche. Questa misurazione, com’è ormai noto, non tiene conto solo della temperatura reale ma anche di quella percepita secondo il tasso di umidità relativa.

“In generale tutto il mondo sta evidenziando questa tendenza – sottolinea Turato – per cui non mi aspetto risultati confortanti”. Secondo Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, luglio 2024 è stato il secondo mese più caldo di sempre, preceduto solo da luglio 2023. Ma secondo gli esperti mondiali, a conti fatti, quest’anno risulterà comunque il più caldo da quando l’uomo è in grado di misurare la temperatura. A prescindere da ciò che avviene nella piccola Liguria.

C’è poi un altro dato che balza all’occhio (e al tatto, facendo il bagno) ed è la temperatura del Mar Ligure che nei giorni scorsi ha raggiunto e superato i 30 gradi, come evidenziato sia dalle rilevazioni satellitari sia dai campionamenti Arpal. La boa di Capo Mele non ha mai superato i 29,9 gradi (valore registrato nel 2015, 2016 e negli ultimi tre anni) ma i tecnici dell’agenzia regionale suppongono che possa trattarsi di un limite strumentale dell’apparecchiatura. Ed è quindi possibile che la soglia fatidica sia stata superata in effetti anche in precedenza.

“La stranezza di quest’anno è il lungo periodo in cui permane questa temperatura – osserva ancora Barbara Turato – dovuto da un lato alle condizioni di alta pressione e dall’altro a un mare poco mosso che non consente un rimescolamento con gli stati più profondi e più freddo”. Le conseguenze? Anzitutto “un’alterazione l’equilibrio della fauna e della flora, portando alcune specie in sofferenza e altre specie a migrare verso latitudini più settentrionali: questo potrebbe spiegare perché la tartaruga Caretta caretta sta nidificando sulle nostre coste più che negli altri anni”.

Ma non solo: un Mediterraneo “bollente” significa più probabilità di eventi estremi. Un assaggio lo abbiamo avuto proprio nella giornata di Ferragosto sull’estremo Ponente della regione. “Un mare molto caldo è un grosso serbatoio d’energia. Non è detto – avverte la meteorologa di Arpal – perché dipenderà molto dal processo di raffreddamento del mare: se ci fossero mareggiate, la situazione potrebbe rientrare facilmente. Ma se il surriscaldamento perdurasse fino al periodo in cui entreranno le perturbazioni sul Mediterraneo, potrebbe significare avere molto carburante e quindi temporali che potrebbero portare precipitazioni intense“.