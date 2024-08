Caldo, confermata la tregua di metà agosto: sulla Liguria tre giorni di bollino giallo

Genova. Confermata la tregua dal caldo nei prossimi giorni. Il bollettino delle ondate di calore emesso dal ministero della Salute prevede bollino giallo a Genova fino al 17 agosto.

Sul capoluogo ligure sono previste temperature massime di poco inferiori ai 30 gradi con percepite intorno ai 34 gradi, condizioni sicuramente più lievi rispetto a quelle registrate negli ultimi quattro giorni consecutivi di bollino rosso (anche oggi era prevista la criticità massima, ma alla fine è stato assegnato il bollino giallo).

Il bollino giallo identifica una “pre-allerta dei servizi sanitari e sociali”, con condizioni non ancora (o non più) in grado di avere effetti negativi sulla salute della popolazione e in particolare nei sottogruppi suscettibili.

Le previsioni vedono ora una fase di maltempo sulla Liguria che durerà almeno fino alla fine della settimana. Domenica 18 agosto in particolare è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà aria più fresca e piogge diffuse. Nei giorni successivi non è escluso però il ritorno dell’alta pressione e quindi del caldo.