Caldo e poca corrente: a Rapallo l’acqua diventa verde per l’esplosione delle alghe

Genova. Il colore verde rubino per uno scorcio quasi lacustre. E’ così che si è presentata oggi l’acqua del mare di Rapallo, esattamente nella spiaggetta libera sotto il Castello, affollata dai tanti turisti presenti in questi giorni nel comune tigullino.

Uno scenario che non ha scoraggiato i tanti bagnanti in cerca di refrigerio in una caldissima domenica di agosto, e che ci riporta alla particolare condizione meteo-marina di queste settimane: temperature altissime del mare, con una ridotta circolazione, sia in termini di correnti che di vento.

Un contesto che pare abbia innescato una vera esplosione di microalghe, come altre volte successo nei nostri mari in situazioni del genere: secondo le prime informazioni si potrebbe trattare di una microalga non tossica appartenente al gruppo delle Chlorophyta, che ha la proprietà di colorare in queso modo il mare, soprattutto nelle zone a basso ricambio, come le baie e le aree portuali.

Il quadro ha suscitato diverse reazioni sui social: dallo stupore per una situazione abbastanza anomala, allo sbigottimento per i tanti che nonostante l’aspetto poco invitante del mare hanno deciso di fari un bagno. Ma il caldo non fa prigionieri, e per un po’ di conforto, si può anche chiudere un occhio.

Foto: Leo Aiuolo (Facebook)