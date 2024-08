Genova. Allerta per ondata di calore livello 1 – bollino giallo – a Genova per oggi, lunedì 5, domani, martedì 6 e per mercoledì 7 agosto.

L’allerta è stata emanata dal ministero della Salute che monitora le condizioni climatiche dei 27 principali centri urbani italiani.

Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, condizioni che rappresentano un rischio per la salute della popolazione.

Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Significa che nei giorni successivi è probabile possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

