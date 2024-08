Calcio a 5, CDM Futsal: ecco il calendario del pre campionato

Campo Ligure. Comincia il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2024/25 e in casa CDM Futsal è pronto, anzi prontissimo il programma del pre campionato. La prima squadra si ritroverà il prossimo lunedì 2 settembre a Campo Ligure, per affrontare le visite mediche il 3 e poi il primo allenamento mercoledì 4, agli ordini ovviamente di mister Hugo de Jesus. Un programma di preparazione serrato, quello messo a punto dal tecnico e dal suo staff, che porterà la squadra alla prima amichevole fissata per sabato settembre, a Campo Ligure, contro il Futsal Centallo, squadra cuneese che si appresta ad affrontare la Serie B.

Sette giorni dopo si tornerà in campo per la seconda gara amichevole, sempre a Campo Ligure, contro gli astigiani dell’Avis Isola, formazione che militerà nella prossima Serie A2. La vera chicca della pre-season CDM arriverà però il 28 settembre quando, sul parquet di Campo Ligure, Ortisi & compagni ospiteranno i francesi del Tolone. Un’amichevole dal sapore internazionale ma anche di grande prestigio, visto che la formazione transalpina non solo milita nella Division 1, la serie A francese, ma l’ha anche vinta cinque anni fa e, lo scorso anno, è arrivata alle semifinali playoff, uscendo sconfitta per mano dell’Étoille Lavalloise, laureatisi poi campioni di Francia per la seconda volta consecutiva. Per chiudere il pre-campionato, la CDM Futsal affronterà il 5 ottobre in trasferta, il Boca Livorno per poi concentrarsi sull’esordio in campionato, in programma l’11 ottobre a Campo Ligure contro il Futsal Cesena.

“Siamo pronti – assicura il direttore generale Mino Paoletti – Parte la nuova stagione e noi ci presentiamo ai nastri di partenza di questa nuova avventura con uno spirito nuovo. Sicuramente in estate abbiamo perso qualcosa in termini di esperienza dopo le partenze di Ramon, Fabinho e Foti, ma siamo convinti che sulla scia di quello che si era già intravisto nel finale della scorsa stagione, la strada della valorizzazione dei giovani sia quella giusta. Abbiamo fatto un’enorme opera di scouting, sia per il settore giovanile ma anche già in ottica prima squadra. In più, alcuni elementi dell’Under19 si alleneranno in pianta stabile con la prima squadra, in particolare mi riferisco a Mandolesi, Pagliarulo, Repetto, Antonizzi e Micheletto. A tutto questo, ci sono da aggiungere le conferme importanti di giocatori come Ricci, Avellano, Politano e Zanello. Questo, unito al ritorno di Matteo Piccarreta, credo faccia capire meglio di tante parole quanto crediamo nei nostri giovani. Non solo, abbiamo anche investito sull’organigramma, con l’ingresso di due figure chiave come Gianluca Piccarreta, che sarà il coordinatore di tutta l’attività del settore giovanile, e Paolo Baffetti che sarà invece il responsabile tecnico”.

In settimana, sono arrivate prima la composizione dei gironi e poi, a stretto giro di posta, i calendari. Come sarà questa A2 Elite 2024/25 e come lo affronterà la nuova CDM Futsal? “Sarà come sempre un campionato molto difficile – conclude Paoletti – Ci sono le corazzate Mantova e Verona, che anche quest’anno partono sicuramente con i galloni delle favorite. C’è poi il MestreFenice che, con la fusione, potrà dire la sua. Noi quest’anno abbiamo fatto una scelta ben precisa: dopo alcuni anni in cui tutti ci inserivano nella rosa delle favorite alla vittoria del campionato, abbiamo deciso di intraprendere una strada diversa, puntando a un campionato senza obiettivi iniziali troppo ambiziosi ma con tanta voglia di provare comunque a toglierci qualche bella soddisfazione”.