Genova. Busalla, Vallescrivia, Sammargheritese, Caperanese, PSM Rapallo: il campionato di Promozione B assomiglia sempre più all’Eccellenza.

Le cinque compagini sopracitate sembrano, sulla carta, essere tra le probabili candidate al salto di categoria.

Il Busalla di mister Massimo Repetti, rinforzato da numerosi elementi che giocavano nel Serra Riccò, vuole tornare nuovamente nel campionato di competenza, ma per centrare il traguardo dovrà vedersela con squadre molto competitive e con la stessa ambizione di vincere il campionato, a partire dal Vallescrivia di Gianfranco Cannistrà, che ha rinforzato un organico già competitivo.

La rivalità sportiva tra le due compagini della stessa vallata servirà ancor più a rendere interessante la lotta per il vertice.

I due derby di campionato saranno gare da non perdere nella maniera più assoluta.

La Sammargheritese, smaltita la delusione per una retrocessione immeritata dall’Eccellenza, ha lavorato bene in estate per dare al mister Alessandro Giacobbe, una rosa di alto profilo.

La Caperanese, arrivata ai play off nella stagione scorsa, ha visto in Mauro Foppiano il tecnico adatto, per capacità tecniche e umane, a provare a centrare il grande salto.

Il Psm, terminata l’era di Claudio Paglia, ha scelto come suo successore Francesco Flachi, un profilo che non ha bisogno di ulteriori presentazioni.

C’è molta curiosità intorno alla squadra di Rapallo per vedere quali risultati arriveranno.

Molto nutrita la colonia spezzina con ben otto squadre ai nastri di partenza: Canaletto, Don Bosco Spezia, Follo, Forza Coraggio, Beverino, Levanto, Magra Azzurri, Tarros Sarzanese.

La Calvarese, salita in Promozione dopo aver dominato il torneo di Prima Categoria, ha le carte in regola per disputare un campionato importante, la Panchina Chiavari, neo promossa, grazie alla lotteria dei play off, vuole il consolidamento della categoria, al pari della genovese San Desiderio, che da anni milita in Promozione.

