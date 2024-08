Buridda, Comune apre la trattativa per un nuovo spazio. “Riconosciuto il nostro valore culturale”

Genova. Potrebbe essere l’inizio di un percorso di trattativa l’incontro avvenuto questa mattina tra i rappresentanti e le rappresentanti del laboratorio Buridda e il sindaco di Genova Marco Bucci, sedutisi intorno ad un tavolo a Tursi per provare a trovare nuovi spazi per il centro sociale sgomberato da corso Monte Grappa lo scorso luglio.

La riunione, convocata dallo stesso Bucci, è partita dal riconoscimento dell’importanza delle attività portate avanti in questi anni dallo spazio autogestito: “Il sindaco ha esordito affermando che il valore culturale del Buridda non è in discussione ed è riconosciuto dall’amministrazione civica, dall’Università e anche dalla Questura di Genova – hanno riportato gli antagonisti a margine dell’incontro – cosa che sicuramente per noi è una vittoria, che arriva dopo una mobilitazione che ha visto centinaia di persone scendere in piazza insieme a noi“.

Poi si è passati al dunque, partendo dalla necessità, da parte del Comune di Genova, di avere un soggetto riconosciuto a cui affidare eventualmente uno spazio. Un passaggio che in passato è stato affrontato anche con lo Zapata, “sfrattato” dai Magazzini del sale per ricevere, come associazione, uno spazio alla Fortezza di Sampierdarena: “Una scelta, quella di associarsi, che dovrà essere presa in maniera collettiva da tutte le persone che stanno portando avanti il progetto Buridda“, hanno commentato gli attivisti.

Il recente corteo funebre di protesta post sgombero

Si è parlato anche di possibili soluzioni “fisiche”. Secondo quanto emerso dalla riunione, il sindaco avrebbe indicato due vie, vale a dire quelle di trovarne uno spazio all’aperto o in alternativa uno al chiuso. Per quanto riguarda la prima possibilità sul tavolo sono tornati i forti di Genova, anche se in termini generici, già sfoderati dall’amministrazione civica durante la trattativa con lo Zapata: “Un trasferimento in uno dei forti però per noi è fuori discussione e lo abbiamo fatto presente al sindaco – riferiscono – le nostre attività, i nostri laboratori, hanno nella accessibilità una componente fondamentale. Tutti devono poter accedere ai nostri spazi, anche chi non ha mezzi a disposizione”. Non è un caso, infatti, che entrambe le sedi del Buridda, via Bertani prima e corso Monte Grappa poi, fossero centralissime, raggiungibili da tutti.

La seconda strada, quindi, potrebbe essere quella di individuare un posto “al chiuso”. Durante la discussione, però, non sarebbero usciti fuori ipotesi più concrete: “Chiaramente abbiamo delle necessità di accessibilità, di spazio e di sicurezza per portare avanti le nostre attività”. Attività che in questi anni hanno fatto registrare eventi, concerti e convegni che hanno richiamato migliaia di persone, come il Critical Wine, giusto per citare l’appuntamento forse più popolare del Laboratorio Buridda.

L’incontro quindi si è concluso con un primo accordo sulla parola: sia l’amministrazione civica sia gli antagonisti del Buridda passeranno in rassegna eventuali spazi disponibili in città, per poi tornare a confrontarsi. “Abbiamo inoltre ribadito che il Buridda continuerà a fare dissenso politico – concludono – non siamo solamente un centro culturale ma un laboratorio che vuole continuare a costruire una alternativa anche conflittuale alla politica e all’economica dello sfruttamento e del profitto di pochi a scapito di tutti gli altri. Nelle prossime ore ci riuniremo in assemblea per iniziare a discutere di come portare avanti questo dialogo con l’amministrazione”.