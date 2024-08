Buridda, dopo lo sgombero i centri sociali tornano in piazza con il “funerale della cultura”

Genova. Non è la prima manifestazione a difesa del Buridda, sgomberato il 30 luglio dalla sua sede dell’ex Magistero in corso Montegrappa, e non sarà l’ultima, anche perché i ragazzi del centro sociale hanno promesso un “autunno caldo”.

Quello che andrà in scena il 22 agosto in centro a Genova sarà una sorta di antipasto della mobilitazione. Chi portava avanti il Buridda ha invitato la “cittadinanza tutta” a partecipare al “funerale della cultura”.

L’annuncio del corteo in piena estate, con concentramento alle 12 in via Delle Fontane, è stato lanciato attraverso i social del centro sociale Buridda. L’invito ai partecipanti è quello di presentarsi vestiti “a lutto”, di nero, ma anche di portare pistole ad acqua, palloncini, strumenti per far seguire al corteo un momento di festa popolare.

Secondo i centri sociali genovesi, ma anche gran parte della minoranza in Comune e Regione, lo sgombero dell’ex Magistero senza prima aver trovato un’alternativa alle attività del Buridda – che da 21 anni rappresenta un punto di riferimento in tal senso – rappresenta un duro colpo per la cultura underground cittadina.

Come noto, l’Università di Genova, proprietaria dell’immobile, lo ha destinato a diventare uno studentato, che sarà realizzato con fondi Pnrr. A schierarsi con il Buridda non solo politica, altri centri sociali e alcune realtà antagoniste ma anche una buona fetta dell’associazionismo.