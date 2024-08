Assalto ai traghetti, oggi giornata da bollino rosso per il traffico a Genova

Genova. Quello di oggi sarà uno dei giorni più critici per il traffico a Genova a causa di un mega afflusso di auto e mezzi diretti in porto per gli imbarchi dei traghetti e delle crociere. Anche gli sbarchi saranno cospicui.

Il bollettino della polizia locale ha stabilito che quella di oggi, sabato 3 agosto, sarà una giornata da bollino rosso per la viabilità attorno agli imbarchi dei traghetti nel porto di Genova.

Si tratta della seconda giornata con segnalazione massima per il traffico attorno agli imbarchi dei traghetti dal 18 luglio a oggi a Genova. L’altra situazione simile – ma con bollino rosso solo tra le 14 e le 22 – si era verificata il 24 luglio.

L’orario annunciato per possibili problematiche di traffico è dalle 04 del mattino (orario di apertura dei varchi) fino a mezzanotte nella zona che si trova tra via Balleydier, via Albertazzi, via Di Francia e vie limitrofe.

I genovesi, e in particolare quelli di Sampierdarena, come già hanno fatto nei mesi passati, dovranno dunque armarsi di pazienza, anche perché il varco di via Milano, aperto due settimane fa e che in prospettiva dovrebbe essere utile per alleggerire gli ingressi su via Albertazzi, al momento è dedicato ai servizi operativi con permesso rilasciato dall’Autorità portuale.

Secondo quanto riportato dal sito di Stazioni marittime, sono ben 16 le navi in partenza nella giornata di oggi, tra cui una crociera Msc in arrivo da Marsiglia e diretta a Civitavecchia, e 15 traghetti di Gnv, Moby e Tirrenia per le Isole, Sicilia, Malta, Algeria e Barcellona.