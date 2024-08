Genova nella morsa del caldo: domenica sarà bollino rosso

Genova. La morsa del caldo che sta tenendo sotto scacco la nostra città e tutta l’area mediterranea nelle prossime ore si intensificherà ancora, portando il termometro a nuove impennate. Per questo motivo il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino sul caldo, con bollino rosso per domenica e ancora bollino arancione per domani.

Prosegue quindi la fase di estrema attenzione per quanto riguarda lo stress fisiologico a cui saremo sottoposto per il caldo, con temperature percepite che sfioreranno i 40 grandi. L’allert è stato diffuso questa mattina attraverso il canale telegram del Comune di Genova.