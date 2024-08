Bogliasco, incendio vicino alle case in località Burchi: si indaga sulle cause

Bogliasco. È stato spento nella notte l’incendio scoppiato giovedì sera in località Burchi, in via Sessarego, a Bogliasco.

Le fiamme hanno preoccupato perché sono divampate dietro alle abitazioni di via agli Impianti sportivi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non si sono registrati gravi danni.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i tecnici comunali, i carabinieri, e i volontari della protezione civile di Bogliasco.