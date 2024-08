Genova. Strade allagate e blackout da poco prima delle 14 tra la Foce e Brignole a causa della rottura di un grosso tubo dell’acqua, letteralmente “esploso” all’interno del tunnel che passa sotto la ferrovia e collega corso Torino a corso Sardegna.

L’acqua ha quindi invaso sia il tunnel sia l’incrocio tra via Tolemaide, corso Sardegna e corso Torino, e le strade sono state chiuse con deviazione del traffico. All’interno del tunnel stesso la devastazione: la forza dell’acqua ha rotto e divelto l’asfalto provocando un buco di diversi metri di diametro, scaraventando detriti sulla strada e rendendo di fatto inagibile il passaggio.

Altra conseguenza diretta del guasto, numerose abitazioni ed esercizi commerciali in zona sono rimaste senza acqua e soprattutto senza corrente elettrica: segnalazioni su blackout arrivano già da via XX Settembre, con anche gli impianti semaforici non in funzione. Alcune persone sono rimaste bloccate all’interno degli ascensori e hanno contattato i vigili del fuoco.

Sul posto oltre alla polizia locale sono presenti anche i tecnici di Iren, Enel e i vigili del fuoco. Il tubo rotto, fa sapere Iren, è uno tra i più grandi, con diametro di 500 mm, e anche uno dei principali. È alimentato direttamente dal Brugneto e serve gran parte del levante cittadino uscendo anche dai confini del Comune di Genova. Intorno alle 15 erano migliaia le abitazioni e le attività senza acqua, mentre i tecnici di Iren erano alle prese con le manovre per deviare i flussi e cercare di restituirla a quante più utenze possibile.