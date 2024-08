Senza patente in sella a una moto sotto sequestro, non si ferma all’alt: inseguimento per le vie di Begato

Genova. È fuggito per le vie di Begato a bordo di uno scooter sottoposto a sequestro, rischiando più volte di andare a sbattere contro muri o altri veicoli nel tentativo di scappare dalla polizia. Il tutto senza avere la patente, mai conseguita.

Il protagonista del rocambolesco inseguimento è un quarantenne genovese che lunedì, poco prima delle 19, è stato intercettato da una volante in via Sbarbaro. Gli agenti hanno notato che lo scooter viaggiava molto veloce e hanno decido di fermarlo per un controllo, ma l’uomo in sella invece di fermarsi all’alt ha accelerato.

Ne è nato l’inseguimento proseguito sino in via Maritano, dove l’uomo ha rischiato di cadere per gettare in un dirupo quelle che con tutta probabilità erano dosi di cocaina: i poliziotti sono riusciti a recuperarne solo una, rimbalzata contro il guardrail.

Alla fine il quarantenne è stato bloccato. I controlli sulla targa dello scooter hanno confermato che era sottoposto a sequestro, sui documenti dell’uomo che era senza patente perché mai presa. Addosso inoltre aveva quasi 5.000 euro in contanti, e a casa sua sono stati trovati bilancini elettronici e cellophane uguale a quello della dose trovata in strada, oltre a un piccolo quantitativo di cocaina.

L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e sanzionato per le violazioni del codice della strada.