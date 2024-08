Beach volley, Trofeo delle Regioni: un quarto ed un quinto posto per la Liguria

Porto San Giorgio. Si è chiusa all’insegna dello sport e del beach volley e con il Veneto e la Lombardia in festa l’edizione 2024 dell’Aequilibrium Cup – Trofeo delle Regioni, disputata a Porto San Giorgio, nelle Marche.

Nella più importante manifestazione nazionale di beach volley riservata agli Under 17, il Veneto femminile ha bissato il successo della passata edizione. In campo maschile, invece, la Lombardia è salita per la prima volta sul gradino più alto del podio. La tre giorni di gare nelle Marche ha coinvolto oltre 80 atleti e atlete Under 17 in rappresentanza delle regioni italiane. Grandi soddisfazioni per la rappresentativa ligure che ha ottenuto un ottimo quarto posto nel femminile grazie alle due beachers Gaia Roserba e Rebecca Rebagliati e si è distinta anche nel maschile con Samuele Molinari e Andrea Gandolfi classificatisi al quinto posto .

“Sono molto soddisfatta – afferma Anna Del Vigo, presidente FIPAV Liguria – ragazze e ragazzi hanno fatto il massimo e superato momenti di calo e difficoltà dovuti al caldo e all’esperienza. Abbiamo tenuto testa a regioni molto forti, raggiungendo il massimo obiettivo nelle nostre possibilità, e molti degli addetti ai lavori sono rimasti ben impressi dai valori espressi dalle nostre due coppie. Grazie a loro, allo staff tecnico e dirigenziale per l’impegno profuso in queste giornate per portare il più in alto possibile il nome della nostra Liguria”.

Ecco il commento finale dei selezionatori Andrea Gigante (femminile) e Alessandro Assalino (maschile).

Andrea Gigante: “Gaia Roserba e Rebecca Rebagliati, giocando in maniera spettacolare, hanno dimostrato che la voglia di vincere e il non mollare mai ci porta a giocare ad un altro livello. Il loro percorso è stato impressionante, nel girone vinto contro Valle d’Aosta 2-0 e Toscana 2-0, poi nel tabellone vinto contro Molise 2-0, Toscana 2-0, Lazio 2-0 e Lombardia 2-1 guadagnando la semifinale del torneo. Purtroppo in semifinale abbiamo pagato la stanchezza contro un Veneto superiore a tutti. Poi per il terzo/quarto posto le energie erano veramente poche per portare a casa una medaglia contro un’ottima Emilia Romagna. Un 4° posto tra le migliori selezionate U17 di tutta l’Italia rimane comunque un risultato storico per la Liguria e le ragazze devono andarne veramente fiere!! Tre giorni veramente faticosi ma pieni di emozioni, sono veramente fiero e fortunato di poter allenare ragazze di questo calibro ogni anno e un ringraziamento è doveroso anche alle loro società/allenatori di pallavolo che le fanno arrivare a me con delle basi tecniche già di alto livello. (Cogovalle, Albisola Pallavolo). Grazie Ragazze”.

Alessandro Assalino: “Per il team maschile un quinto posto che vale molto! Dopo aver esultato per la convocazione in nazionale indoor di Pietro Carrera, con noi l’anno scorso per il Trofeo delle Regioni a Cesenatico, abbiamo avuto poco tempo con Samuele Molinari e Andrea Gandolfi per trovare un gioco che potesse funzionare. Ho trovato due ragazzi davvero tecnici, disciplinati e già con una maturazione tattica importante per cui ci è bastato fare qualche accorgimento su sabbia per potercela giocare fino alla fine del torneo. Andrea, al suo secondo TDR di Beach volley, ha confermato tutte le sue qualità nei fondamentali ed è stato la vera mente della coppia. Samuele, alla prima esperienza su sabbia, si è subito calato nella parte ed è cresciuto match dopo match, ascoltando e modificando in corso d’opera movimenti e colpi, è stata davvero una piacevole scoperta. Siamo usciti contro i vice campioni d’Italia e questo conferma che la Liguria continua ad essere un bacino di talenti, spetta a noi tecnici e federazione fare il possibile per farli “crescere e appassionare”.

Un grazie dalla FIPAV Liguria al Referente Beach Volley Comitato Regionale FIPAV Liguria Daniele Lavagna che ha accompagnato la delegazione in questa splendida avventura.