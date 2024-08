Beach soccer, per la prima volta Genova ospita la Serie A: i play-off in scena allo Stadium di Quarto

Genova. Per la prima volta la massima serie del beach soccer approda a Genova. Da oggi a sabato 10 agosto il nuovissimo Beach Stadium di via delle Campanule ospiterà i play-off promozione di Serie A e le finali scudetto delle categorie Under 20 e Serie B. Oltre alla possibilità di assistere a sfide dall’alto livello agonistico e spettacolare, questi appuntamenti saranno l’occasione per scoprire il nuovo centro sportivo di Quarto.

Le squadre che scenderanno in campo per i play-off promozione di serie A sono Brancaleone, Naxos, Roma e Terracina; a contendersi il titolo nelle finali Under 20 si affronteranno Catania, Lamezia, Lazio e Sambenedettese.

Gli eventi, inseriti nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, sono stati organizzati con la collaborazione della Genova Beach Soccer e presentati questa mattina nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

“Con la tappa del Campionato di Serie A di beach soccer registriamo un nuovo debutto per Genova nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport. Un’opportunità per veder sfidarsi i migliori talenti Under 20 e della serie cadetta, determinati a conquistare l’ambito scudetto – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi -. Tre giornate caratterizzate dall’alto tasso agonistico ma anche un’occasione per atleti, staff ed appassionati per visitare la nostra città. Ma anche l’occasione speciale per scoprire la nuova Beach Arena, allestita per questo speciale appuntamento nell’impianto di Campanule. Uno stadio che sarà la casa degli sport di sabbia, esempio di una virtuosa sinergia tra pubblico e privato. Grazie alla Genova Beach Soccer per il suo impegno fondamentale, anche per l’assegnazione della tappa nazionale, che ci ha permesso di incrementare l’offerta di spazi sportivi per le realtà del nostro territorio”.

«La tappa di Genova che presentiamo vedrà in campo squadre di altissimo livello e moltissimi giovani promettenti – dichiara Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria -. Sarà un evento anche estremamente spettacolare tra goal, rovesciate e acrobazie sulla sabbia in grado di appassionare e divertire centinaia di ragazzi. Complimenti per aver ideato e messo in piedi questo progetto alla Genova Beach Soccer che si è occupata anche di realizzare il nuovo campo da beach soccer di via delle Campanule, un impianto davvero bellissimo di cui Genova aveva bisogno. Voglio complimentarmi pubblicamente con il presidente Paolo Covotta e con tutta la sua società per aver dato linfa al movimento del beach soccer in Liguria e per essere davvero riusciti a coinvolgere la cittadinanza: lo dimostra, tra l’altro, l’altissima partecipazione alla Liguria Beach Soccer Cup, il torneo sulla sabbia aperto a tutti e organizzato proprio in questi giorni”.

In rappresentanza del Comitato Ligure della Lega Nazionale Dilettanti hanno partecipato il presidente Giulio Ivaldi ed il vicepresidente vicario Giovanni Pampana che è componente del Dipartimento Nazionale Beach Soccer, per il Coni è invece intervenuto il consigliere regionale Piero Picasso. Con loro anche una delegazione della Genova Beach Soccer guidata dal presidente Paolo Covotta, Nicolò Rossetti allenatore e socio fondatore del club nel 2013 e dal consigliere Luca Malinconico. Presente anche Christian Puggioni, senior consultant per l’organizzazione degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 nell’ambito delle discipline calcistiche.

“Siamo felici di avere finalmente una nuova casa – aggiunge Paolo Covotta, presidente della Genova Beach Soccer. Per l’occasione, vogliamo ringraziare il consiglio comunale e l’assessorato che ha lavorato con noi in questi anni per poter realizzare un evento di tale portata a Genova. Genova 2024 è stata la giusta occasione per portare la beach arena nella nostra città! Questo luogo aggregativo rilancia una zona abbandonata da anni. Vogliamo portare i giovani del quartiere a giocare nel nostro nuovo centro, che diventerà un punto di riferimento per gli sport su sabbia della città”.

Calendario degli incontri

Sabato 8 agosto:

ore 19.30: Terracina-Naxos (Playoff Poule Promozione)

ore 21: Roma-Brancaleone (Playoff Poule Promozione)

Venerdì 9 agosto:

ore 17: Lazio-Happy Car Sambenedettese (Semifinale Under 20)

ore 18.15: Brancaleone-Terracina (Playoff Poule Promozione)

ore 19.45: Icierre Lamezia-Catania (Semifinale Under 20)

ore 21: Naxos-Roma (Playoff Poule Promozione)

Sabato 10 agosto:

ore 14: Roma-Terracina (Playoff Poule Promozione)

ore 15.15: Naxos-Brancaleone (Playoff Poule Promozione)

ore 18.30: Finale Under 20

Storia e principali regole del beach soccer

Il beach soccer è un derivato del calcio che si pratica sulla sabbia. Istituzionalizzato nel 1992 con la fondazione del Beach Soccer Worldwide, si gioca a piedi nudi, 5 contro 5, in tre tempi da 12 minuti ciascuno, con 3 minuti di intervallo tra un tempo e l’altro. In caso di parità si giocano tempi supplementari di 3 minuti con golden gol e, eventualmente, i rigori. Il rettangolo di gioco è lungo 40 metri e largo 30 e le linee laterali sono segnate col nastro.