“Basta vite precarie”, genitori e docenti di sostegno protestano sotto il provveditorato

Genova. Dopo le proteste dei docenti dei giorni scorsi oggi, lunedì 26 agosto, anche i genitori dei bambini che hanno bisogno degli insegnanti di sostegno a scuola sono scesi in piazza con un presidio che si è trasformato in un vero e proprio sit-in con tanto di blocco della viabilità in via Assarotti, in centro a Genova, davanti al palazzo del provveditorato agli studi.

“Basta vite precarie” la scritta a caratteri cubitali su uno striscione esposto dai manifestanti. La problematica è di tipo nazionale ma in Liguria e a Genova è particolarmente sentita proprio per lo scarso numero di regolarizzazioni previste per gli insegnanti che si sono specializzati Tfa con non pochi sforzi economici e di vita. A questo proposito tra le richieste c’è anche quella che il corso Tfa cessi di essere a pagamento.

Alla protesta presente anche Marco Macrì, che da anni si fa portavoce dei problemi delle famiglie con bambini con disabilità ed esponente del comitato ‘Famiglie senza cure’.

Sempre oggi, sul tema, ci sarà anche un’assemblea nazionale del Collettivo docenti di sostegno specializzati (Cdss) per definire le “mobilitazioni del prossimo autunno in difesa della formazione e dell’inclusione”.

Al fianco di genitori e docenti si schiera Azione Liguria che, con una nota, “conferma il suo impegno evidenziando una grave carenza nel sistema educativo attuale che lede il diritto allo studio, sancito 47 anni fa”. Nicola Fonsa, referente per la disabilità di Azione Liguria pone l’accento sulla necessità urgente di stabilizzare i ruoli degli insegnanti di sostegno specializzati: “Inaccettabile che, a distanza di quasi mezzo secolo dall’affermazione del diritto allo studio, non si sia ancora garantita la continuità educativa e formativa indispensabile per gli alunni con disabilità della scuola italiana. La mancata assunzione di ruolo degli insegnanti di sostegno, tutti adeguatamente specializzati con alle spalle un investimento di tempo ed economico sostanzioso, rappresenta non solo una violazione di questo diritto fondamentale, ma anche un ostacolo significativo al progresso e all’integrazione degli studenti più vulnerabili”.