Basket: ecco le avversarie di Pallacanestro Sestri, Cus Genova e My Basket Genova

Vado Ligure. La stagione 2024/2025 del basket italiano prende forma. La prossima Serie A maschile sarà composta da 16 squadre, mentre la Serie A2 sarà a girone unico da 20 squadre.

Due i gironi della Serie B Nazionale, da 20 formazioni ciascuno. Alla Serie B Interregionale prendono parte 96 squadre, suddivise in otto gironi da 12.

La Pallacanestro Sestri, inserita nella Division A della Conference Nord Ovest, affronterà Campus Varese, Basket Gallarate, US Nervianese, Basketball 7 Laghi, PGS Don Bosco Crocetta, Collegno Basket, College Basketball Borgomanero, Oleggio Magic Basket, Basket Club Serravalle Scrivia, Junior Libertas Casale Monferrato, Derthona Basketball Lab Tortona.

Sono 220 le partecipanti alla Serie C Interregionale, suddivise in 16 raggruppamenti. Le tre compagini liguri sono nel girone A della Conference Nord Ovest. Si tratta di Pallacanestro Vado, Cus Genova e My Basket Genova, che incontreranno Cus Torino, Basket Team 71 Bra, San Mauro Basket, 5 Pari Torino, Granda College Cuneo, Campus Piemonte Cherasco, Area Pro 2020 Orbassano, Amatori Basket Savigliano, Livorno Basket, Pallacanestro Don Bosco Livorno, Cus Pisa.