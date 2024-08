Bambini intossicati dopo il bagno a Punta Vagno: nell’area batteri 40 volte oltre il limite

Genova. Escherichia coli superiore a 20.000, Enterococchi superiori a 24.000. Questi i risultati dei campionamenti effettuati da Arpal nello specchio acqueo antistante piazzale King, alla Foce, punto in cui martedì alcuni bambini a Genova per partecipare a una regata organizzata dalla Fiv hanno fatto il bagno e si sono sentiti male.

Arpal ha prelevato campioni sia dal punto di controllo usato solitamente per verificare la balneazione dell’area denominato Punta Vagno (per semplificare, la porzione di mare davanti ai San Nazaro) sia nella parte davanti a piazzale Martin Luther King, dove si sarebbe dovuta disputare la regata. Lunedì infatti era previsto il fischio d’inizio della gara, la quarantesima edizione della coppa Primavela Kinder Joy of moving ma per l’assenza di vento tutto è stato rimandato al giorno successivo. Alcuni bambini però, tutti tra i 9 e i 12 anni, hanno deciso di restare e fare un bagno: il giorno successivo hanno iniziato a sentisi male, e cinque sono stati portati al Gaslini per nausea, vomito e diarrea, tutti sintomi di una poi confermata gastroenterite.

Immediata la segnalazione ad Asl 3 e Arpal per verificare la qualità dell’acqua, e i risultati sono stati diffusi mercoledì: se davanti ai San Nazaro l’acqua è perfettamente conforme, davanti a piazzale Martin Luther King (dove vige divieto di balneazione, ma in virtù della pertinenza portuale) i valori sono completamente fuori scala: “Il secondo campione è stato prelevato in area non soggetta a controlli per la balneazione, nella zona antistante piazzale M. L. King nel punto indicato da chi ha accusato malesseri – spiegano da Arpal – limitrofo alla foce del rio Noce (interessato dalle precipitazioni che si sono verificate martedì notte): gli Enterococchi sono risultati superiori a 24.000, l’Escherichia coli superiore a 20.000. Se si fosse trattata di una zona balneabile, non sarebbe risultata conforme”.

Nel punto di controllo ‘Punta Vagno’, quello usato come riferimento per controllare la balneabilità della zona, i due parametri analizzati per legge risultano entrambi conformi (inferiore a 10 il valore degli Enterococchi e 20 il valore di Escherichia coli, a fronte di un limite rispettivamente di 200 e 500) e confermano la balneabilità della zona.

Non stupisce insomma che i bambini, dove avere fatto il bagno, si siano sentiti male: ai primi cinque portati al Gaslini martedì se ne sono aggiunti altri due, tutti con gli stessi sintomi. Era stata proprio la Federvela, in accordo con la Capitaneria di porto e l’Arpal, a chiedere una ulteriore verifica ambientale in zona, ricordando che all’ultimo esame della stessa Arpal, in data 10 luglio 2024, pubblicato sul sito dell’agenzia, la qualità dell’acqua sul luogo era stata giudicata “eccellente” (per la precisione il rilevamento si riferisce allo specchio acqueo a levante del faro). Il problema è che si tratta di un altro punto, e non di quello in cui i bambini hanno fatto il bagno.

L’’organizzazione aveva intanto di sospendere la Coppa Primavela in via precauzionale, proprio in attesa degli accertamenti, mentre la procura ha aperto un’inchiesta – anche sulla base di un esposto presentato in questura da alcuni genitori – per capire se vi sia qualche responsabilità rispetto a quanto accaduto. Da chiarire adesso, anche sulla base di quanto accertato da Arpal, se verrà archiviata o se qualcuno verrà iscritto nel registro degli indagati.