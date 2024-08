Balneari, anche a Genova ombrelloni chiusi per protesta: “Rischiamo tutti di perdere il lavoro”

Genova. È andata in scena anche a Genova la protesta degli stabilimenti balneari che oggi hanno deciso di ritardare l’apertura degli ombrelloni per denunciare “l’assenza di un provvedimento legislativo chiarificatore” sul tema delle concessioni e della direttiva Bolkestein “che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana tutelando il lavoro e le aziende di chi ha avuto il solo torto di aver creduto nelle leggi dello Stato”.

Nel capoluogo l’adesione è stata a macchia di leopardo. Uno “sciopero” simbolico che, del resto, non ha creato grandi disagi alla clientela. In corso Italia la maggior parte delle attività ha aperto regolarmente tra le 8 e le 8.30 e molti hanno tenuto gli ombrelloni chiusi fino alle 9.30 secondo le modalità indette dal Sib, sindacato italiano dei balneari aderente a Confcommercio. I pochi bagnanti che frequentano le spiagge a quell’ora sono rimasti sotto il sole senza battere ciglio, solidali con l’iniziativa, o ne hanno approfittato per rinfrescarsi in mare in una giornata da bollino arancione.

“Una protesta che speriamo porti a un chiarimento, ma che doveva essere fatta prima – lamenta Carlo Mario Benvenuto, titolare dei Bagni San Giuliano e referente genovese del Sib -. Qui nel frattempo i Comuni di Genova, Chiavari e Santa Margherita si sono portati avanti e hanno avviato un percorso che ci mette in apprensione“.

L’amministrazione di Tursi, infatti, in mancanza di norme attuative a livello nazionale e avvertendo da anni il fiato sul collo della Procura per il caso giudiziario dei Bagni Liggia, ha approvato a maggio una delibera di giunta per fissare le regole alle base delle gare che partiranno a settembre per riaffidare tutte le concessioni a partire dal 1° gennaio 2024. In particolare è stato deciso che eventuali concessionari subentranti dovranno riconoscere al titolare dell’impresa uscente un indennizzo economico pari a 2,5 volte il valore del fatturato del 2023 (e proprio oggi è arrivata la sentenza del Tar che approva questo meccanismo). Per inviare le domande c’era tempo fino al 15 luglio.

“Nel Comune di Genova contiamo 35 iscritti, tutti hanno presentato regolare domanda – spiega ancora Benvenuto – Abbiamo consegnato la prima parte della documentazione, entro fine anno sapremo se avremo ancora una concessione o dovremo cedere il passo a concorrenti. Nessuno di noi aveva l’intenzione di essere abusivo, alla fine si è scelto il percorso più difficile. Il governo è andato in ferie senza dare regole certe e i Comuni si sono mossi in ordine sparso. Nel frattempo, piuttosto che dare fuoco alle polveri tutti i giorni, stiamo cercando di mettere fieno in cascina per affrontare i bandi”.

“Qui ci sono sette famiglie che rischiano di perdere il lavoro – spiega un parente che frequenta lo stabilimento -. Questa impresa esiste da quasi cent’anni, i nostri nonni hanno iniziato quando non c’era ancora niente, hanno subito i bombardamenti e l’inquinamento del mare fino agli anni Ottanta. Per noi qua c’è sudore e fatica, non siamo a Laigueglia o Alassio con spiagge larghe e comode, qui abbiamo dovuto conquistare tutto”.

Poco distante anche i Bagni Roma hanno aderito alla protesta: “C’è grande preoccupazione – spiega la titolare Laura Castello -. Io sono qui da cinquant’anni e non ho un piano B. Indennizzi? Noi vogliamo solo continuare a lavorare. Ho dieci dipendenti e sono in ansia per il loro futuro, ci sono persone che stanno costruendo una famiglia grazie a quest’attività. I miei clienti sono pronti a protestare insieme a noi, ma non abbiamo scelto di chiudere del tutto perché non vogliamo creare disagi”.

A Chiavari i balneari hanno organizzato una protesta sotto la sede del Comune, che in una nota fa sapere: “Siamo pronti ad ascoltare i rappresentanti dei balneari che operano nel nostro territorio e svolgono un ruolo importante nel settore ricettivo-turistico, oltre che di presidio del fronte mare Rinnoviamo la nostra disponibilità al confronto e per questo motivo abbiamo proposto un incontro, il 20 agosto a Palazzo Bianco, per poter rispondere alle loro domande e illustrare il percorso che ci ha portato all’avvio delle gare per le concessioni demaniali”.

“Comprendiamo le preoccupazioni degli imprenditori e delle famiglie coinvolte – prosegue il sindaco Federico Messuti – che negli anni hanno contribuito ad ampliare l’offerta cittadina, ma la questione non poteva essere ulteriormente rinviata, soprattutto in un panorama normativo articolato e complesso e senza i promessi provvedimenti del Governo. La procedura ad evidenza pubblica per Chiavari è iniziata a fine luglio, c’è tempo sino al 10 ottobre per presentare i progetti in un’ottica di miglioramento, accessibilità, sostenibilità e valorizzazione dell’esperienza nel settore”.

Secondo Fiba Confesercenti l’adesione in Italia è stata “al di sopra delle aspettative”, intorno all’80%. Un dato “che ci dà forza e coraggio nel proseguire questa battaglia giusta e doverosa per chiedere al Governo subito una legge definitiva che possa finalmente ridare certezze al comparto balneare italiano – spiega il presidente nazionale Maurizio Rustignoli -. Non chiediamo privilegi, non vogliamo eludere i principi europei, ma non siamo disponibili a far espropriare le nostre imprese”.

Secondo il Codacons, invece, lo sciopero è stato “un flop”, con organizzazioni totalmente divise sulla serrata. “Il numero dei lidi che hanno chiuso nelle due ore di sciopero è inferiore alle aspettative, e la protesta non ha raggiunto i risultati sperati – spiega l’associazione dei consumatori – Al di là delle istanze della categoria, che chiede giustamente certezze sul proprio futuro, proclamare scioperi nel bel mezzo della stagione estiva si conferma una scelta sbagliata, bocciata sia dai consumatori sia dagli stessi gestori. Le tariffe di lettini, sdraio, ombrelloni, cabine, hanno subito costanti rincari nel corso degli ultimi anni, al punto che oggi il business dei lidi produce un giro d’affari di circa 10 miliardi di euro all’anno”.

Del tutto fuori dal coro il sindacato Usb: “La lobby balneare oggi piange miseria chiedendo indennizzi e denunciando la mancanza di chiarezza da parte della normativa mentre gode dell’appoggio diretto da parte della ministra del turismo Santanchè e si prepara a una vera e propria serrata, strumento con la quale i padroni si sono storicamente contrapposti all’avanzata del movimento dei lavoratori. l’Usb attraverso la campagna Cercasi Schiavo denuncia le condizioni di lavoro del settore del turismo stagionale, dove le condizioni di sfruttamento sono generate tanto dalla povertà dei contratti collettivi applicati quanto da una dilagante irregolarità che vede nel lavoro nero e grigio i suoi capisaldi. Di fronte a questa nuova trovata dei finti scioperi ribadiamo la necessità di una ripubblicizzazione del compartimento degli stabilimenti balneari, che metta al centro i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, e che componga la necessità di spiagge a libero accesso con garanzie e diritti per chi lavora nel settore. Ribadiamo, inoltre, che nei venturi bandi di gara per chi vuole operare su suolo demaniale, sia inserita la clausola dell’applicazione di un salario minimo, che costituirebbe un argine ai bassi salari e alla povertà che strutturalmente attanaglia il lavoro stagionale”.