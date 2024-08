Autostrade, incidente auto-moto in A10: due feriti e coda fino ad Arenzano

Arenzano. Pesanti disagi in tarda mattinata a causa di un incidente in galleria sull’autostrada A10 tra Arenzano e Varazze, in direzione Savona.

Sono state coinvolte una moto e un’auto. Sul posto, immediato l’intervento di due ambulanze, rispettivamente della Croce Verde di Albisola della Croce Rossa di Varazze, e i vigili del fuoco.

Il bilancio dell’incidente, alla fine, è stato di due feriti, che non hanno riportato gravi conseguenze: per entrambi è stato predisposto il trasporto in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo.

Critica, invece, la situazione relativa al traffico: in mattinata la coda ha raggiunto i 7 chilometri tra Arenzano e Celle Ligure. Coda anche in uscita dal casello di Arenzano per il traffico congestionato in Aurelia.

Sul posto sono presenti anche il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale.