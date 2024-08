Autostrade, il cantiere sulla A26 chiude in ritardo: code e disagi verso Genova

Genova. A causa della chiusura in ritardo di un cantiere presente sulla A26, questa mattina si sono verificate code e disagi sulla tratta in direzione di Genova e del suo porto.

A testimoniarlo diverse segnalazioni arrivate alla redazione di Genova24: il tratto tra Masone e Genova sarebbe dovuto riaprire alle ore 5, mentre di fatto ha riaperto poco prima delle ore 7, con diversi disagi per gli automobilisti e i camionisti in coda. Coda che si è protratta poi per più di un’ora, con un progressivo smaltimento.

Disagi anche per i pendolari dell’ovadese e della Valle Stura: in questi giorni è iniziata la seconda fase delle lavorazioni sulla linea Acqui Genova, per cui si tra Campo Ligure e il capoluogo genovese si prosegue con bus navetta: con la riapertura in ritardo del cantiere, quindi, il servizio ha registrato decine di minuti di ritardo.

Durante queste prime ore del mattino, invece, si segnalano code sulla A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest, verso Genova e sulla A10 tra Pegli e Genova Ovest, sempre verso Genova.