Autoproduzione in banchina, Pastorino (Pd) presenta un’interrogazione a Salvini

Liguria. “Le recenti sentenze della Consiglio di Stato sul lavoro portuale hanno ribadito, molto chiaramente, quel che regolamentano già le norme vigenti in materia dei confini della autoproduzione. Norme che giustamente tutelano i lavoratori portuali. Per questo le parole di Gnv degli ultimi giorni paiono aggressive nei confronti di questo tema suggerendo quasi un cambiamento nelle regole. Nei confronti di queste parole occorre una presa di posizione da parte del governo: su questo tema annuncio una interrogazione al ministro Matteo Salvini”.

Così il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino.

“Occorre tranquillità per il lavoro del porto: va ribadito con forza che il lavoro delle banchine va salvaguardato nei modi in cui è stato disciplinato nel tempo. Non vorrei mai che alcune dichiarazioni sentite sulla privatizzazione delle banchine dessero il via al cambiamento di un assetto che invece funziona e che garantisce la qualità, la tutela del lavoro e la continuità nelle operazioni portuali, fondamentali in particolare per il porto di Genova dove il lavoro della Compagnia e dei suoi soci è fondamentale”, conclude Pastorino.