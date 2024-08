Auto prende fuoco in A12, in salvo l’uomo al volante

Genova. Un’auto ha preso fuoco nella notte in un’area di sosta lungo l’autostrada A12, tra Recco e Nervi, mentre l’automobilista viaggiava in direzione Genova.

A chiedere aiuto è stato proprio l’uomo al volante, che intorno alle 3 ha visto uscire del fumo dal cofano ed è riuscito a fermarsi e scendere prima che le fiamme divampassero.

In autostrada sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. L’uomo non è rimasto ferito e non ci sono state ripercussioni sul traffico.