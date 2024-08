Genova. Via Pozzo, la strada nel quartiere della Foce che da piazza Tommaseo sale da Albaro, è stata chiusa al traffico a causa di un incendio di un autobus.

Sul posto i vigili dl fuoco con tre squadre e la polizia locale: al momento non i conoscono altri dettagli dell’accaduto. A prendere fuoco un mezzo Amt della linea 15. Durante l’incendio si sarebbero verificate alcune esplosioni, avvertite da moltissime persone, che hanno segnalato la cosa ai pompieri.

Una grossa nuvola di fumo, visibile in gran parte della città si è alzata in cielo, sorvolando il popoloso quartiere. Secondo le prime informazioni non risulterebbero feriti di sorta: i passeggeri del bus sono riusciti a scendere prima che le fiamme divorassero il bus.

Notizia in aggiornamento

Foto: Facebook