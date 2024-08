Aurelia sotto i ferri: pronto l’intervento per la messa in sicurezza del terrapieno ammalorato

Genova. Un grosso muraglione in cemento armato che sostiene una delle strade statali più traffica della Liguria e che da tempo sta mostrando segni evidenti di degradamento, superficiale, sì, ma preoccupante. Con il mare che rumoreggia a pochi metri.

Questo il “panorama” che si può scorgere sotto l’Aurelia – toponomasticamente in quel tratto chiamata via Rubens – all’altezza dell’abitato di Crevari e pochi passi dalle onde del mare: un terrapieno che sorregge la carreggiata e che presto sarà rimesso a nuovo prima di diventare un problema serio e emergenziale.

Per fare ciò l’amministrazione civica ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria della struttura: dopo che le parti pericolanti saranno rimosse, si interverrà sulla armatura emersa dal copriferro ammalorato, trattandola con speciali vernici antiossidanti. Dopo questo passaggio sarà quindi ricostruito il muraglione con un nuovo strato di calcestruzzo da 25 centimetri di spessore che dovrebbe isolare per molti anni la parte strutturale del terrapieno.

Il muro ammalorato sotto l'abitato di Crevari

Per quanto riguarda le tempistiche di intervento, col progetto approvato i lavori potrebbero partire già nelle prossime settimane, con l’idea di completare l’intervento nei primi mesi del prossimo 2025. Al momento non è chiaro se l’intervento potrà in qualche modo impattare sulla viabilità, cosa non da escludere visto i pochissimi spazi in cui la cantierizzazione dovrà districarsi.