Assi di forza, scatta la raccolta firme: “No al capolinea in piazza Galileo Ferraris davanti alla scuola”

Genova. Ancora critiche e polemiche per il progetto degli Assi di Forza, che nei prossimi mesi dovrebbe entrare nel vivo in tutta la Val Bisagno. Dopo le controproposte di comitati e associazioni, arriva una raccolta di firme on line organizzata dal basso per chiedere di fermare il progetto per privilegiare soluzione alternative per il potenziamento del servizio pubblico di Marassi e Quezzi.

“Con il progetto 4 Assi di Forza, la cosiddetta linea Centro, pensata per collegare Quezzi con Campi, porterà ad uno stravolgimento dell’area compresa tra piazza Galileo e corso Sardegna – si legge nel testo della petizione – E’ prevista la costruzione di un’area di interscambio bus (18metri) in piazza Galileo Ferraris di fronte alla scuola (in pieno stile Brignole), un accorpamento delle linee collinari che salgono nella parte alta di Marassi e Quezzi (37, 47, 82 e 356), l’obbligo di dover fare più cambi bus per raggiungere il centro con allungamento dei tempi e uno stravolgimento di percorrenza in Corso Sardegna con i bus che percorreranno il viale in senso contrario di marcia rispetto alle automobili per più della metà della via”.

Per questo motivo la raccolta firme è stata pensata “per dire no a questo progetto e controproporre una alternativa che preveda la conversione elettrica dei mezzi ma con potenziamento delle attuali linee esistenti, no all’hub di Piazza Galielo SI all’interscambio a Brignole, aumento delle corse notturne, si al restyling di Corso Sardegna con nuove aree verdi, no alla percorrenza opposta al senso di marcia, sì alle corsie riservate per i mezzi non accessibili da mezzi privati”.