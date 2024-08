Ascensori e funicolari, chiusure in vista per manutenzioni

Genova. Le funicolari Zecca Righi e Sant’Anna saranno coinvolte nei prossimi giorni dalle periodiche attività di taglio e manutenzione del verde lungo la linea.

Presso la Funicolare Zecca Righi le attività si svolgeranno mercoledì 28 agosto dalle ore 08.40 alle ore 16.00. L’ultima partenza sarà alle ore 08.20 e il servizio riprenderà con la corsa delle ore 16.00. Contestualmente alla chiusura della funicolare, sarà attivo il servizio bus sostitutivo F2.

Giovedì 29 agosto le attività di manutenzione del verde interesseranno la funicolare Sant’Anna che sarà chiusa dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Amt, inoltre, informa che martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, per consentire lo svolgimento di alcune attività di manutenzione straordinaria legate alla revisione speciale, l’ascensore Castelletto Ponente rimarrà chiuso da inizio servizio fino alle ore 17.00. L’impianto, in queste date sarà operativo dalle ore 17:00 fino alla chiusura serale. “Ricordiamo che per raggiungere il centro dalla zona di Castelletto e viceversa, si può utilizzare il vicino ascensore di Castelletto Levante”.