Artisti di strada, nuova manifestazione contro il nuovo regolamento

Genova. Non si ferma la polemica dopo l’approvazione del nuovo regolamento dell’arte di strada varato dal Comune di Genova. Dopo le proteste portate a Tursi, dentro e fuori il Consiglio comunale, i buskers genovesi tornano a farsi sentire con una nuova manifestazione organizzata per il prossimo sabato 31 agosto, ore 15, nel cuore del centro storico.

“Sabato scendiamo in piazza, per protestare contro il nuovo regolamento con cui la giunta comunale ci colpisce duramente, ma non solo – scrivono nella nota stampa gli artisti di strada – La mancanza di dialogo e le imposizioni tipiche di questa amministrazione stanno colpendo tante altre realtà sociali. E quindi abbiamo deciso di mettere i nostri microfoni a disposizione di tutti loro”.

Così nasce “Buskers per Genova” “una serie di flashmob, in cui le nostre esibizioni si alterneranno a discorsi di denuncia da parte di comitati, associazioni e altre realtà presenti sul territorio, colpite da scelte calate dall’alto da parte della giunta comunale“.

La manifestazione arriva proprio nell’ultimo giorno del vecchio assetto, visto che il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1 di settembre: “L’idea è di fare rete, dare spazio ad una pluralità di voci, informare le persone e ascoltare un po’ di musica dal vivo insieme, visto che dal primo settembre, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, moltə di noi non si esibiranno più come buskers in città”