Via vai sospetto attorno a casa, la polizia scopre e arresta uno spacciatore

Genova. Ieri, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato San Fruttuoso hanno notato un 47enne, fin dalla prima mattinata uscire un paio di volte dal suo palazzo per incontrare velocemente due persone.

Fermato per un controllo, l’uomo si è subito agitato molto. Con sé, pur essendo disoccupato, aveva una discreta somma di denaro e da banca dati risultava avere precedenti come spacciatore. L’uomo è stato arrestato.

Si è proceduto così a perquisizione della sua abitazione dove, all’interno del frigorifero sono stati trovati nove involucri contenenti quasi 700 grammi cannabis. Sequestrati anche un bilancino elettronico e 1130 euro in contanti.

La direttissima per questa mattina. Stessa sorte per un uomo di 34 anni arrestato, sempre per spaccio, da una volante del commissariato Foce. Sempre ieri gli agenti hanno notato in via Gramsci un uomo nascondersi tra i veicoli in sosta.

Fermato per identificazione, è risultato essere privo di permesso di soggiorno. Mentre cercava di spiegare agli agenti i motivi della propria irregolarità in Italia, ha lasciato intravedere alcuni involucri gialli all’interno della bocca.

Da perquisizione personale è emerso che si trattava di 9 dosi di eroina, quasi 10 grammi; nelle tasche dei pantaloni l’uomo aveva anche 2400 euro in tagli da 50 euro.