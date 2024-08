Armato di cutter fa il panico in un bar a Pegli, fugge e viene arrestato ad Arenzano

Genova. Entra in un bar a Pegli, “si serve” portando via sigarette e bevande e scappa minacciando i presenti con un cutter. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile per rapina impropria.

L’arresto è avvenuto ieri sera ad Arenzano dopo che l’uomo ha tentato di fuggire a bordo di un caravan dove si trovavano altri tre compari. Il rapinatore, marocchino come i complici, è stato fermato da polizia e carabinieri allertati da altri carabinieri fuori servizio che, a Pegli, si sono accorti della situazione anomala nel bar.

Nel corso della perquisizione all’interno del veicolo sono stati trovati e sequestrati vari coltelli tra cui il cutter utilizzato per la rapina. Inoltre, è stata rinvenuta una tessera sanitaria risultata rubata.

I carabinieri hanno quindi arrestato del 34enne mentre i tre connazionali, tra i 23 e i 36 anni, sono stati denunciati per concorso nel reato, favoreggiamento, ricettazione e porto abusivo di armi.

L’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Genova Marassi in attesa del processo per direttissima.