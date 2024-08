Aquile di mare, l’Acquario di Genova e vari diving coinvolti nel progetto Life Elife

Genova. Negli ultimi mesi, numerose segnalazioni di avvistamenti di aquile di mare (Myliobatis aquila) nei mari italiani hanno suscitato grande interesse tra gli esperti e gli appassionati del mondo marino.

In risposta a questi avvistamenti e al fenomeno del by-catch – la cattura accidentale che colpisce anche le aquile di mare – nell’ambito del progetto LIFE ELIFE, è stata definita un’iniziativa rivolta alla sensibilizzazione degli stakeholder del settore subacqueo.

L’obiettivo è coinvolgere i diving centre per acquisire dati utili ad individuare ulteriori luoghi di aggregazione della specie nel Mediterraneo, oltre a quelli già noti.

L’iniziativa, eseguita in collaborazione con Triton ETS, si basa sulla compilazione di un breve questionario. Questo strumento sarà distribuito per raccogliere informazioni sui potenziali luoghi di aggregazione dell’aquila di mare nelle acque delle isole Egadi, dell’arcipelago Toscano, della Campania, della Sardegna, della Puglia e di altre regioni. I dati raccolti consentiranno di pianificare una fase di espansione dell’iniziativa nella primavera/inizio estate prossimi.

Il questionario sarà compilabile via Google Form al seguente link https://bit.ly/questionario_aquile o in formato tradizionale, inviandolo alla email euelifeproject@gmail.com.

L’aquila di mare, conosciuta scientificamente come Myliobatis aquila, è una specie di razza appartenente alla famiglia Myliobatidae. Questo pesce è facilmente riconoscibile per il suo corpo piatto e largo, le ali pettorali che assomigliano a grandi pinne, e una coda lunga e sottile con una o più spine velenose.

L’aquila di mare vive in acque temperate e subtropicali, spesso vicino alle coste o nelle baie. Si nutre principalmente di molluschi, crostacei e piccoli pesci, che schiaccia con le sue potenti mascelle. Questi pesci possono raggiungere dimensioni notevoli, con un’apertura alare che può superare il metro.

Nel Mar Mediterraneo, l’aquila di mare è classificata come “Vulnerabile” (VU) dalla Lista Rossa dell’IUCN. Questa valutazione indica che la specie è a rischio di estinzione a causa di vari fattori, come la pesca eccessiva, la distruzione dell’habitat e l’inquinamento. La pesca accidentale, in particolare, rappresenta una significativa minaccia, poiché queste razze possono essere catturate nelle reti da pesca destinate ad altre specie. Per preservare la popolazione di aquile di mare nel Mediterraneo, sono necessarie misure di conservazione e gestione più efficaci.

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella protezione dell’aquila di mare. Coinvolgere i diving centre e gli istruttori subacquei ci permette di ottenere dati preziosi e di sensibilizzare ulteriormente la comunità dei subacquei sulla conservazione di questa specie” ha dichiarato Angelo Mojetta, biologo marino, divulgatore e membro del comitato scientifico di Triton ETS.

Questa iniziativa a basso costo non solo contribuirà alla raccolta di dati scientifici importanti per comprendere meglio i luoghi di aggregazione dell’aquila di mare nel Mediterraneo, ma permetterà di sensibilizzare ulteriormente il settore della subacquea sulla conservazione dell’aquila di mare, rafforzando la rete di collaborazione tra ricercatori, subacquei e istituzioni.

“L’aquila di mare è una specie fondamentale per l’ecosistema marino, ma di cui si sa pochissimo: questo la rende ulteriormente esposta alle pressioni antropiche. Grazie alla collaborazione con i diving centre vogliamo così di mappare i luoghi di aggregazione e di sviluppare strategie di conservazione sempre più efficaci” ha concluso Massimiliano Bottaro coordinatore del progetto LIFE ELIFE.

Il Progetto LIFE ELIFE

LIFE ELIFE è cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione europea e mira a migliorare la conservazione di diverse specie di elasmobranchi (squali e razze). Il progetto promuove pratiche di conservazione nel contesto della pesca professionale attraverso azioni pilota e dimostrative nei porti italiani e greci.

Con una durata di 5 anni, il progetto coinvolge dieci partner in Italia, Grecia e Cipro: la Stazione Zoologica Anton Dohrn, che coordina il progetto, l’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie (Lampedusa e Linosa), l’Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo (Sardegna), Costa Edutainment, con un focus sugli Acquari di Genova e Cattolica, il Consorzio Mediterraneo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Legambiente, il Marine & Environmental Research (MER) Lab, Algowatt e l’Università degli Studi di Padova.

Le specie prioritarie a rischio o fortemente minacciate incluse nel progetto sono: lo spinarolo (Squalus acanthias), lo squalo smeriglio (Lamna nasus), lo squalo volpe (Alopias spp.), lo squalo grigio (Carcharhinus plumbeus), colpito anche da pesca illegale nell’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie, lo squalo elefante (Cetorhinus maximus) e lo squalo zigrino (Dalatias licha). Altre specie vulnerabili che potranno beneficiare delle azioni di conservazione del progetto LIFE ELIFE includono il palombo (Mustelus spp.), la verdesca (Prionace glauca) e lo squalo mako (Isurus oxyrinchus).

Tutte le informazioni e le iniziative del progetto sono disponibili su https://www.elifeproject.eu/