Apertura anche in notturna per la Sp26 della Val Graveglia

Genova. Proseguono secondo i programmi i lavori sulla SP26 della Val Graveglia, interessata da un movimento franoso proveniente dalla ex cava Ventuin al km 8+700. Dopo la temporanea chiusura al traffico il 30 luglio, la strada è stata riaperta il giorno successivo al transito nelle ore diurne (dalle 6.00 alle 21.00) tramite un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

L’apertura nelle ore diurne è stata imposta per motivi di sicurezza, data la possibilità di ulteriori movimenti del fronte franoso. Durante le attività di disgaggio e rimozione, grazie alla presenza di personale di vigilanza, eventuali movimenti possono essere segnalati tempestivamente, deviando il traffico sulla strada comunale.

Il Consigliere della Città Metropolitana di Genova Delegato alla Viabilità Andrea Rossi, che sta seguendo l’intervento, si è attivato per prolungare l’orario di apertura al transito anche dopo il tramonto e oggi, nel primo pomeriggio, ha dichiarato: “Grazie alla disponibilità del personale di vigilanza incaricato dalla cava, da questa sera la SP26, al km 8+700, rimarrà aperta, consentendo tramite senso unico alternato il collegamento con le molte frazioni, tra cui Pian di Fieno, Statale, Reppia, Bottasi, Arzeno e Picchetti.”

“Si tratta di un’attività straordinaria,” precisa Rossi, “ma visto il periodo estivo, che aumenta esponenzialmente il traffico sulla provinciale da parte di coloro che raggiungono le località di villeggiatura e le varie attività commerciali dell’entroterra, era fondamentale consentire il transito anche in notturna senza deviazioni sulla comunale, stretta e difficoltosa per chi non conosce tale strada. Pertanto, ringrazio i titolari della cava per la disponibilità dimostrata e i tecnici della Città Metropolitana di Genova che stanno seguendo le operazioni.”