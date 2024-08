Genova. Quattro giorni di yoga e acro yoga immersi nella natura, a 1500 metri di quota, presso il rifugio Antola, nell’entroterra di Genova, e tra i boschi e i panorami che lo circondano: tutto questo e molto altro sarà l’Antola Acro Festival, un evento unico nel suo genere organizzato dal 5 all’8 settembre 2024.

“L’Antola Acro Festival – spiegano gli organizzatori – è un evento creato con l’intenzione di creare connessioni tra persone che condividono la passione per il movimento, il benessere e la natura“.

Il festival, accessibile con un biglietto all inclusive che comprende alloggio in rifugio o tenda, pensione completa e attività, è adatto a partecipanti di ogni livello, anche a neofiti.

L’Acro yoga non sarà l’unica pratica proposta durante il l’Antola Acro Festival, anche se sarà senza dubbio la parte centrale. “Avremo anche una classe di yoga ogni mattina all’alba con una vista spettacolare su tutta la costa Ligure – continuano gli organizzatori – e un workshop giornaliero di pratiche di movimento e esplorazione del corpo guidate da un talentuoso coach”.

Molti gli insegnanti, da Genova e dall’estero, che condivideranno la loro esperienza con i partecipanti dell’Antola Acro Festival: ci saranno Double Up, coppia anglo-ungherese, che insegnerà flow di acroyoga super eleganti adatti a praticanti intermedi. Poi i “local” Dora e Beppe, che insegneranno le basi dei pop e dei whip con progressioni adatte sia a principianti che a praticanti intermedi.

Spazio inoltre Lucia e Giampi da Bologna, che si concentreranno su diversi flow e washing machines di loro creazione adatte sia a principianti che a praticanti intermedi. Terry e Jay, viaggiatori del mondo, insegneranno le basi del piè mano e dello standing in workshop accessibili a tutti con progressioni per diversi livelli di pratica.

Poi i genovesi Vittorio Pitto, che guiderà nell’esplorazione del movimento in tutte le sue forme, sia come pratica di riscaldamento pre acro che come disciplina di consapevolezza del corpo, e Bianca Archetti, che accompagnerà in pratiche giornaliere di Vinyasa Yoga all’alba per risvegliare i sensi e iniziare la giornata con il piede giusto.

Nessuno dei workshop sarà obbligatorio, ci sarà molto tempo libero e tante occasioni per approndire conoscenze e immergersi nella natura del Monte Antola. del MONTE ANTOLA e dei sui molti sentieri.

La location del festival, il rifugio Parco Antola, è raggiungibile solo a piedi: il sentiero più semplice e rapido, da Casa del Romano, vede circa un’ora e trenta – due ore di cammino e 300 metri di dislivello.

PREZZI E PROGRAMMA

I prezzi per partecipare vanno dai 209 euro per i soli giorni del 7 e 8 settembre in tenda (229 in rifugio) ai 309 euro dell’interno festival (359 euro in rifugio). Info sul sito dedicato all’evento.

Il biglietto di accesso include 2 o 4 giorni di festival e lezioni con insegnanti esperti, notti in rifugio o in campeggio, pensione completa, 2 aree per la pratica con 100 metri quadrati di tatami, 1 lezione di Yoga ogni mattina, 12 workshop di Acroyoga per tutti i livelli, aree di allenamento libero, “Acro olimpiadi” con premi e divertimento, 2 sessioni fotografiche con vista mozzafiato.

Trasporto fino al rifugio, sacco a pelo, snack e bevande extra (disponibili) sono a carico dei partecipanti.

La “giornata tipo” all’Antola Acro Festival vedrà una pratica di yoga all’aperto alle 7, poi colazione, workshop di movement o verticalismo dalle 9.30 alle 10.30, 2 workshop di acro yoga per principianti o intermedi dalle 10.45 alle 12.15, pranzo e relax, altri 3 workshop nel pomeriggio tra Acro yoga , Acro Jam o attività libere, cena e attività serali a partire dalle 19.30.