Genova. Il nuovo allenatore della Sampdoria è Andrea Sottil. Da poco il club lo ha ufficializzato come erede dell’esonerato Andrea Pirlo. Il tecnico piemontese non avrà tempo per “andare per il sottile” visto che domani alle 18 i blucerchiati giocheranno al Ferraris contro il Bari. Avrà meno di 48 ore per preparare una partita da vincere senza se e senza ma. Per lui un contratto fino al 30 giugno 2025 con rinnovo a condizione (la promozione) fino al 30 giugno 2026. Lo staff di Sottil sarà composto inoltre dalle seguenti figure: Gianluca Cristaldi (allenatore in seconda), Salvatore Gentile (collaboratore tecnico) e Matteo Tomei (preparatore dei portieri).

Ascoli e Udinese i momenti top della carriera

La stagione 22/23 è stata la migliore per Sottil, che ha guidato l’Udinese al 12^ posto in Serie A collezionando 46 punti. L’anno dopo sei pareggi e tre sconfitte nelle prime 9 gli costarono l’esonero. In Serie B un anno e mezzo con l’Ascoli, con una media punti di tutto rispetto (1,61 a partita) vista la dimensione degli abruzzesi. Salvezza al primo anno, da subentrato, e poi qualificazione playoff al sesto posto, poi eliminato ai preliminari.

Modulo e quello sfogo che “calza a pennello”

Il suo modulo di riferimento a Udine era il 3-5-2, usato anche da Pirlo l’anno scorso e simile a quello dell’ex tecnico blucerchiato in fase offensiva, quando tramutava in 3-4-1-2. In fase di non possesso la squadra passava al 4-4-2, situazione che potrebbe agevolare i difensori della Samp. Ma più che i moduli la richiesta è di vedere una squadra più concentrata e aggressiva. In questo senso, Sottil si era espresso così in un’intervista dopo un goal subito con un suo giocatore che non ha speso il fallo da rosso per fermare l’avversario involatosi verso la porta: “A calcio devono giocare i figli di buonadonna, i bravi ragazzi nel calcio non vincono”. Frasi inflazionate in qualsiasi spogliatoio, ma che sembrano calzare a pennello per la Samp distratta di questo avvio di campionato.

Pirlo, giocatori nuovi e difetti vecchi

Pirlo non è stato congedato tanto per i risultati ma per le modalità con cui sono arrivati. Cali di tensione di squadra e di singoli che si sono riproposti in maniera identica all’anno scorso sebbene sia cambiata la quasi totalità dei giocatori. L’impressione è stata di una squadra spesso lunga, senza mordente e con disattenzioni sì colpa dei singoli ma anche determinate dalla ricerca di un gioco troppo ambizioso per la Serie B. Pirlo pur dimostrando duttilità non ha mai del tutto rinunciato all’idea di calcio fluido e tecnico manifesto delle sue prime conferenze juventine. La coppia Tutino-Coda fa infatti pensare che ai blucerchiati serva compattezza in difesa, visto che i goal non dovrebbero faticare ad arrivare.

Scherzi del destino e ritorno sull’altra sponda

Curioso che Sottil ritrovi la panchina a seguito di una vittoria della Salernitana. Squadra che avrebbe dovuto allenare quest’anno salvo poi dimettersi all’indomani dall’entrata in vigore del contratto. Per Sottil si tratta di un ritorno a Genova, città che aveva conosciuto da giocatore con la maglia del Genoa nella stagione 2004/2005.