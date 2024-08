Anche Italexit correrà alle prossime elezioni regionali in Liguria

Genova. Italexit per l’Italia è pronta a scendere in campo per le prossime elezioni regionali anche in Liguria oltreché in Emilia Romagna e Umbria.

“Dopo mesi di intenso lavoro sul territorio – si legge in una nota – il nostro partito si presenta alle amministrative con una forza rinnovata, frutto dell’impegno dei nostri coordinamenti locali e di tutti coloro che credono nei nostri valori”.

“Siamo consapevoli di essere l’unica realtà politica che, negli anni, ha mantenuto solide le proprie convinzioni, dimostrando coerenza e una determinazione incrollabile nel difendere gli interessi degli Italiani, sempre al primo posto nella nostra agenda”, dicono dal partito.

“Presto, i coordinamenti regionali preposti, insieme al consiglio di reggenza del partito, forniranno ulteriori dettagli sui progetti e sulle proposte che porteremo avanti per il futuro in primis per la nostra amata Liguria ed anche per le altre regioni coinvolte nella tornata elettorale”, conclude la nota.

Anche Italexit quindi, nelle prossime settimane, sarà chiamata a raccogliere le firme necessarie per legge a presentare le liste circoscrizionali.