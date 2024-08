Amiu, premio produttività per i dipendenti. I target: più differenziata e riduzione delle assenze

Genova. Con i cedolini di luglio, Amiu ha erogato il premio di produttività 2023, risultato di un accordo sindacale innovativo che ha portato importanti benefici fiscali per tutti i dipendenti: un modello, basato su obiettivi incrementali come la raccolta differenziata e la riduzione delle assenze per malattia, che ha ridotto l’aliquota Irpef al 5%, rispetto alla normale tassazione progressiva media del 27%.

L’accordo per il 2024 prevede inoltre l’istituzione di una Commissione Paritetica Bilaterale, voluta dal legislatore per trasformare il tavolo negoziale in un luogo di confronto costruttivo e di costante scambio di informazioni con i rappresentanti sindacali. Al raggiungimento dei target relativi alla raccolta differenziata – obiettivo strategico aziendale – alla riduzione delle assenze per malattia e all’incremento delle ore lavorate, nel 2025 sarà possibile beneficiare anche di una riduzione del cuneo fiscale e contributivo.

“Questo accordo rappresenta un passo significativo verso un ambiente di lavoro più equo e produttivo – commenta Giovanni Battista Raggi, Presidente AMIU Genova – La riduzione delle aliquote fiscali premia l’impegno dei nostri dipendenti e favorisce il raggiungimento di obiettivi aziendali cruciali”. “Con l’istituzione della Commissione Paritetica Bilaterale ambiamo a trasformare i tavoli di contrattazione – sottolinea poi Bruno Moretti, Direttore del Personale AMIU Genova – in processi di dialogo continuo tra azienda e lavoratori per una gestione più partecipativa e trasparente delle risorse umane”.