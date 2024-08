Altri due colpi per la Sampdoria: ufficiali Alessandro Bellemo e Simone Ghidotti

Genova. Dopo l’approdo in blucerchiato di Nicholas Ioannou, ecco atri due colpi provenienti dal Como: ufficiali Alessandro Bellemo e Simone Ghidotti. Tutti e tre i colpi arrivano come contropartita per la cessione di Audero al club allenato da Fabregas, in prestito con obbligo di riscatto e contratto fino al 2027.

Ma andiamo a vedere nel particolare il curriculum di questi due giocatori:

Alessandro Bellemo, nato a Chioggia il 7 agosto 1995, è un centrocampista di piede destro. Può anche giocare davanti alla difesa avendo peculiarità anche difensive. Cresce calcisticamente nel Padova per poi affermasi nella Spal, con entrambi i club ha vinto 2 campionati di Serie C (girone B) e due supercoppe di Serie C. Approdato al Como, ha vinto una campionato di Serie C (girone A). In Serie B ha già disputato 106 partite siglando 9 gol e 4 assist.

Simone Ghidotti, nato a Toscolano Maderno (Brescia) il 19 marzo 2000, si è invece formato nella Fiorentina, con la quale ha vinto una Coppa Italia Primavera senza mai esordire in prima squadra. Di ruolo portiere, prima di passare alla Sampdoria aveva trascorso la scorsa stagione nell’Avellino, passando prima per la Pergolettese e il Gubbio.

Ecco i comunicati del club:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dal Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bellemo (nato a Chioggia, Venezia, il 7 agosto 1995). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027”.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dal Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Ghidotti (nato a Toscolano Maderno, Brescia, il 19 marzo 2000). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027”.