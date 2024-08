Aggiornamento ore 12.00 – Iren ha comunicato tutte le zone interessate dalla sospensione del servizio a seguito della rottura della conduttura [VEDI QUALI SONO A QUESTO LINK]: per il ripristino serviranno molte ore

Aggiornamento ore 11.45 – Sulle auto danneggiate sarà lasciato un biglietto per la procedure di recupero del danno. Nel frattempo sono iniziate le operazioni di scavo per risolvere il guasto anche se al momento è ancora da capire l’esatta origine. Per il ritorno alla normalità potrebbero volerci diverse ore. Dopo la disostruzione di alcuni tombini e caditoie, l’acqua sta iniziando a defluire.

Aggiornamento ore 11.30 – Potrebbero essere migliaia le case rimaste senz’acqua: segnalazioni di mancanza del servizio arrivano da tutto il centro storico. “La zona di via Fassolo è spesso soggetta ad allagamenti – racconta Andrea Solinas presidente del Civ di via Buozzi e titolare di Castaldi abbigliamento – i tombini sono quasi sempre tappati e ogni volta che piove c’è questo rischio. Oggi è successo tutto in pochi minuti, all’improvviso”.

Aggiornamento ore 11.oo – Nella zona sono state disattivate le utenze elettriche per provare a evitare ulteriore criticità. Anche i semafori della zona, quindi sono spenti.

Genova. Ancora un tubo che scoppia in questa lunga estate di guasti per la rete idrica genovese. A finire letteralmente sott’acqua questa volta è la zona di Di Negro, con una conduttura di grosse dimensioni che è saltata, riversando migliaia di litri d’acqua sulle strade.

guarda tutte le foto 18



Tubo rotto dell’acqua a Di Negro: strade allegate

Al momento, secondo quanto comunica la polizia locale, sono chiude al traffico Piazza San Teodoro e il sottopasso che conduce a via Lazzaro Gagliardo e via Asilo Garbarino. La circolazione veicolare della zona, quindi, e andata in tilt.

Sul posto la polizia locale, che sta gestendo la criticità viabilistica, i tecnici di Ireti e i vigili del fuoco. Al momento non si registrano criticità per le persone, ma ci sono danni a negozi e auto, vista la struttura della strada su più livelli.