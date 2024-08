Alla fermata del bus con la droga nascosta nel cappellino da pescatore, 19enne denunciato

Genova. La polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 19enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, sequestrando circa 160 grammi di cannabis.

Ieri notte un equipaggio dell’ufficio prevenzione generale ha notato il giovane alla fermata dell’autobus all’altezza di via Carrara, in corso Europa, e lo ha fermato per un controllo.

Il ragazzo si è mostrato molto nervoso e reticente a rispondere alle domande degli agenti che quindi lo hanno perquisito.

Nel cappello da pescatore hanno rinvenuto un involucro di sostanza stupefacente, un altro era custodito in una tasca, per un totale di 57 grammi di hashish.

Il controllo è stato esteso anche nell’abitazione del ragazzo dove, celati in svariati punti della casa, sono stati ritrovati altri 100 grammi circa della stessa sostanza oltre a 1390 euro in contanti.