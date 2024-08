Oregina, albero si abbatte in via Paleocapa: strada chiusa al traffico (poi riaperta)

Genova. Un albero si è abbattuto questo pomeriggio in via Paleocapa, nel quartiere di Oregina, ostruendo completamente la carreggiata.

È successo poco prima delle 17.00 all’altezza del civico 25, in corrispondenza del tornante all’altezza dei giardini Domenico Piola.

L’albero, caduto probabilmente in seguito al nubifragio della notte scorsa, ha impedito totalmente il transito e per questo la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco, poi l’intervento di Aster per liberare il passaggio.

Poco prima delle 19.00 la strada è stata riaperta.

In conseguenza della chiusura di via Paleocapa sono state deviate su percorsi alternativi le linee 39 e 40 di Amt.