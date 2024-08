Albaro, valigia abbandonata in via Piave fa scattare l’allarme bomba

Genova. Strade chiuse e qualche disagio al traffico domenica mattina in Albaro per il ritrovamento di un trolley abbandonato che ha fatto scattare il protocollo per allarme bomba, rientrato dopo circa un’ora.

La segnalazione è arrivata intorno alle 9, il trolley era abbandonato su uno spartitraffico nella rotonda di via Piave. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia insieme con i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha temporaneamente chiuso le strade in zona con modifiche alla viabilità nel quadrante c compreso tra piazza Palermo, galleria Macelli, via Piave e via Rosselli.

Intorno alle 10.30, dopo le verifiche e la messa in sicurezza da parte degli artificieri la situazione era ormai tornata alla normalità.