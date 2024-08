Accoltellamento in Sottoripa, uomo in fin di vita in ospedale

Genova. Un uomo è stato accoltellato sabato pomeriggio sotto i portici di Sottoripa, in centro storico, ed è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale San Martino.

L’aggressione si è verificata intorno alle 18 all’altezza di vico del Serriglio, e sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha transennato la zona. L’uomo, un 35enne, è stato colpito da più fendenti al petto e si è accasciato al suolo. È stato soccorso dall’ambulanza e dall’automedica ed trasferito d’urgenza in ospedale.

Gli agenti della polizia locale hanno arrestato un uomo ritenuto l’autore dell’aggressione e hanno sequestrato il coltello, trovato a poca distanza. Sia lui sia il ferito sono di origine magrebina e sono noti nell’ambito dello spaccio di stupefacenti.

Ancora da chiarire contorni e movente dell’accoltellamento, al vaglio le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena, avvenuta sotto gli occhi dei tanti turisti che oggi si trovavano al Porto Antico. Sotto choc passanti e commercianti della zona. Dopo la violenza sono intervenuti gli operatori di Amiu per lavare le molte macchie di sangue rimaste al suolo.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza di cui i vicoli della città vecchia sono teatro, questa volta avvenuto in pieno giorno e davanti a decine di persone che, pur in un caldissimo pomeriggio di agosto, affollavano la zona del Porto Antico per un aperitivo, un gelato o una visita al vicino Acquario. L’aggressione è avvenuta a pochi passi dai dehors dei locali che affacciano su piazza Caricamento: provvidenziale la presenza di una pattuglia della polizia locale in presidio, con gli agenti che sono intervenuti immediatamente e oltre a prestare soccorso al ferito hanno bloccato l’uomo che lo ha colpito.

I residenti del centro storico da tempo ormai denunciano una situazione diventata insostenibile. Giovedì pomeriggio la polizia è intervenuta sempre in via di Sottoripa per una segnalazione relativa a una lite per questioni di droga e per il controllo della piazza di spaccio. Gli agenti avevano individuato proprio in vico del Serriglio alcune persone e fermato un 35enne trovandolo in possesso di qualche grammo hashish. Nel frattempo altri due uomini hanno iniziato a inveire contro un cittadino esasperato, e un altro uomo, identificato poi un un 27enne, gli ha lanciato contro una bottiglia rotta e un tavolo di plastica preso dal dehors di un bar.

Christian Spadarotto, uno dei portavoce dei residenti e dell’area che si estende tra Pré, via Del Campo, il Ghetto e la Maddalena fino a piazza Banchi, ha di recente lanciato l’ennesimo appello sui social: “Anche quei turisti che scelgono di pernottare da queste parti scappano appena si rendono conto dello stato dei luoghi – ha denunciato nel suo post – Il centro storico di Genova è diviso in due e piazza Banchi costituisce il confine immaginario, sembrano due luoghi tra loro completamente differenti, come se appartenessero a città molto distanti tra loro. Se da un lato ci si occupa dei problemi della “mala movida”, dall’altro si fanno i conti con spaccio, aggressioni, violenza e consumo di stupefacenti”.

E se è vero che nelle ultime settimane i controlli sono aumentati da parte di tutte le forze dell’ordine, i cosiddetti ‘pattuglioni’ per molti residenti non funzionano da deterrente, ma semplicemente bloccano nell’immediatezza: “Siamo stati inascoltati – conclude Spadarotto – Col caldo poi la situazione è addirittura peggiorata. Negli ultimi mesi ho visto troppi coltelli, troppe risse, troppe bottigliate. Quando esco di casa al mattino alle 6:30 l’aerosol di crack non manca mai. Ho visto reazioni incontrollate degli abitanti esasperati: si lanciano in strada bottiglie dai piani alti. Mettetevi d’accordo: destra, sinistra, centro. Mettetevi d’accordo e trovate un modo per risolvere questo problema prima che la polveriera esploda: manca pochissimo”.