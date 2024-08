14enne accoltellato a Sori, i carabinieri convocano i genitori dei ragazzi

Genova. Sono stazionarie, e quindi non rischia la vita, le condizioni del ragazzo di 14 anni accoltellato da un 13enne nella sera di Ferragosto a Sori, nel levante genovese. L’adolescente, operato alle tre ferite – addome, coscia e spalla – è ricoverato al policlinico San Martino di Genova

Intanto proseguono le indagini del carabinieri sull’episodio, andato in scena in un campetto vicino alla chiesa del paese durante la festa patronale. I militari hanno convocato, per ascoltarli, i genitori di entrambi i ragazzi e hanno raccolto decine di testimonianze che fanno escludere l’ipotesi che dietro lo scontro ci fosse un giro di baby-gang.

Al momento la pista più verosimile per l’aggressione sarebbe quella dei futili motivi – il like di troppo sotto la foto postata sui social di un’amichetta dei ragazzini – e non ci sarebbero altri coinvolti direttamente.

Dopo quella di Sori, dove ieri a parlare è stato il vicesindaco Benvenuto, è anche la comunità di Recco dove il 13enne che ha colpito l’amico con il coltello aveva vissuto a lungo, prima di trasferirsi a Quinto. Il giovanissimo frequentava le medie a Recco ma dopo essere stato bocciato aveva cambiato scuola e si era iscritto a Sori.

Intanto dell’accaduto si discute anche in sede politica: il gruppo consiliare Finalmente Recco sottolinea che “sebbene il paese non evidenzi problematiche gravi di delinquenza minorile, è necessario monitorare costantemente la situazione ed agire con progetti mirati. È emerso che imporre la chiusura delle attività in orario anticipato non risolva il problema ma lo sposti altrove. Un deterrente proposto è la presenza delle forze dell’ordine e della polizia municipale in determinati orari e zone della nostra città – conclude la nota -. L’azione principale deve essere quella dei Servizi sociali che certamente con tempi più lunghi può davvero essere fondamentale”.